Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı

Almanya'nın Hessen eyaletinde Türk iş insanı Uğur A.'ya ait oto galerideki 7 otomobil iki şüpheli tarafından kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Bruchköbel kentinde Türk iş insanına ait oto galeri kundaklandı. Türk iş insanı Uğur A.'ya ait oto galeride 25 Mart gecesi meydana gelen olayda 7 otomobil kimliği belirsiz iki kişi tarafından ateşe verilerek kundaklandığı bildirildi.

YANICI MADDE DÖKEREK ARAÇLARI ATEŞE VERDİ

Kundakçının olayı işledikleri anlar işletmenin güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde, kundakçının sıfır kilometre otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek, ateşe verdiği görüldü. Hesssen Eyalet Polisi, otomobilleri kundaklayan maskeli iki saldırganın kimliğine henüz ulaşılmadığını ifade ederek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. Kundaklama olayı Alman medyasında geniş yankı buldu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Galeri işletmecisi Türk iş insanı Uğur A. “Yedi ayrı otomobilimiz ateşe verildi. Kamera görüntülerinde salgınların maskeli olduğu görünüyor. Galerimizin yanında oturduğumuz evimiz de bulunuyor. Küçük bir de bebeğimiz var. Yangın sonrası itfaiye çok hızlı gelmeseydi yangın büyüyebilirdi. Belki de evimize kadar sıçrayabilirdi" diye konuştu.

SALDIRGANLARIN BULUNMASI İÇİN 10 BİN EURO ÖDÜL

20 yıldır kentte galeri işletmeciliği yaptığını ifade eden A., "Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Yangın sonrası olay çözülemedi. Yapanlar yakalanmadığı için, tekrarlanır diye gece uyuyamıyoruz. Kötü niyetli insanlar, yapmak istediğini başaramadıysa, tekrar deneyebilir diye korkuyoruz" ifadelerini kullandı. Kent sakinlerine olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan A., "Bunu yapanların bulunabilmesi için, varsa görgü tanıkların yardımına ihtiyacımız var. Kundakçılarla ilgili bilgi verenlere 10 bin Euro ödül vereceğim" dedi.