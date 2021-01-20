Almanya'da yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Yetkililer, virüsün önceki varyantlarından daha bulaşıcı olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Yeni mutasyon Berlin'deki Charité üniversitesi hastanesindeki uzmanlar tarafından inceleniyor.

Basın toplantısında konuşan hastanenin tıbbi direktör yardımcısı Clemens Stockklausner, ‘Şu anda küçük bir nokta mutasyonu keşfettik. Bu keşfin klinik önemi olup olmayacağı kesinlikle net değil. Detaylı araştırmayı beklemeliyiz.’ dedi.

’Virüsün B-117 olarak bilinen İngiltere mutasyonu geçen yıl keşfedilmiş ve önceki türlere göre %70'e daha bulaşıcı olduğu anlaşılmıştı.

ALMANYA’DA KORONAVİRÜS SALGINI

Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs salgınında Almanya'daki son gelişmeleri paylaştı. Son 24 saatte 15 bin 974 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da vaka sayısı 2 milyon 68 bin 2’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 148 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 48 bin 770’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 741 bin 800 kişi iyileşti. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 277 bin 432 oldu. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0,87 olarak tespit edildi. Almanya’da 36 milyon 660 bin 575 kişiye ise test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 906 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 832 olarak açıklandı.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı 83,72 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyasında 1 milyon 220 bin 170 kişiye aşı yapılırken, 6 bin 581 kişi ise ikinci doz aşısı yapıldı.

Almanya'daki koronavirüs kısıtlamaları, ülkede tespit edilen yeni mutasyon nedeniyle 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Şansölye Angela Merkel ayrıca mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında tıbbi maske takmayı zorunlu kıldı.

14 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ OLACAK KISITLAMALAR

Özel buluşmalarda hane halkı dışarıdan en fazla bir kişiyle bir araya gelebilecek. Yaşlı bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak. Burada yaşlılarla temasta olan personel FFP2 maskeleri takacak. Girişte herkese hızlı Kovid-19 testi uygulanacak.

Cerrahi maske takılması, 1,5 metre mesafe kuralına uyulması ve ilahiler söylenmemesi şartıyla ibadethanelerde bir araya gelinmesine izin verilecek. 10’dan fazla kişi ile toplanılmasının planlandığı durumlarda bunun 2 gün önce belediyeye bildirilmesi gerekecek.

Toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu olacak. Okullar ve kreşler, 14 Şubat’ta kadar kapalı tutulacak.

Risk bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için "2 test stratejisi" uygulanacak.

Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Benzin istasyonları, oto tamircileri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar gibi iş yerleri açık kalacak.

Güzellik merkezleri, berber, kuaför, masaj salonları, yüzme havuzları, sinemalar, tiyatrolar, eğlence yerleri tamamen kapatılacak.

Kapatılan bar ve restoranlar gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimler ek önlemler alabilecek.