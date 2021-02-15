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  3. 15 Şubat 2021 16:42

Almanya'dan 13 şehit açıklaması

Almanya, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

Almanya'dan 13 şehit açıklaması
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Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı ile ilgili açıklamada bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz." dedi.

AA

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