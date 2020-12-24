Almanya’dan Can Dündar’ın iade talebine yanıt

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya’ya Fahrettin Altun tarafından yapılan, gazeteci Dündar’ın Türkiye’ye iadesi talebi reddedildi.

Dündar’ın iadesiyle ilgili DW’ye verilen demeçte, “Prensip olarak geçerli olan Almanya’nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır. Hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler hem de iyi ve kalıcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi konularda uluslararası standartlara uyulması temel şarttır” denildi.

ALTUN, “CAN DÜNDAR’I TÜRKİYE’YE İADE ETMELERİNİ BEKLİYORUZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Can Dündar kararı sonrasında Twitter hesabından yaptığı Almanca paylaşımlarda, Dündar’ın “casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini” ve “eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını” iddia etmiş, ilaveten mahkeme kararının düşünce özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilmesinin gazetecilere hakaret olduğunu ileri sürmüştü. Altun, “Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar’ı Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

27 YIL HAPİS

Öte yandan Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar’ın Türkiye’de “MİT Tırları” davasında 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması Alman basınında yoğun eleştirilere yol açtı.