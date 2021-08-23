Almanya'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Mass, yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndaki duruma ilişkin açıklama yaptı. Havalimanında durumun daha da kaotik bir hal aldığını belirten Maas, "ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nı nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz" dedi. Maas, havalimanının sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacağını kaydetti.