  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 24 Kasım 2020 17:52

Almanya'dan Türkiye'ye haddsiz İrini suçlaması

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin Akdeniz'deki Avrupa Birliği (AB) askeri misyonu adına Türk gemisine çıkan Alman askerlere yönelik suçlamalarının haksız olduğunu söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye haddsiz İrini suçlaması
A+ A-

Kramp-Karrenbauer, "Askerler doğru davrandılar ve kesinlikle Avrupa misyonu İrini'nin direktiflerine uygun hareket ettiler" dedi.

Kramp-Karrenbauer, "Askerlere karşı yapılan suçlamalar haksızdır" diye ekledi.

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.

Türkiye de bu eylemi protesto etmek için AB, İtalya ve Almanya büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.

türkiye , almanya , suçlama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM