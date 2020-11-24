Almanya'dan Türkiye'ye haddsiz İrini suçlaması

Kramp-Karrenbauer, "Askerler doğru davrandılar ve kesinlikle Avrupa misyonu İrini'nin direktiflerine uygun hareket ettiler" dedi.

Kramp-Karrenbauer, "Askerlere karşı yapılan suçlamalar haksızdır" diye ekledi.

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramıştı.

Türkiye de bu eylemi protesto etmek için AB, İtalya ve Almanya büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.