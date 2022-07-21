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Almanya'dan Türkiye'ye operasyon uyarısı

Almanya'dan Türkiye'ye operasyon uyarısı

Almanya, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası operasyonun bölgedeki koşulları daha da zorlaştıracağını belirtti.

Almanya'da federal hükümet, Türkiye'yi Suriye'ye askeri operasyon düzenlememesi konusunda bir kez daha uyardı. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünün konuya dair açıklamasında, "Bize göre böyle bir harekat, halihazırda zaten bölgede zor olan koşulları oradaki insanlar için daha da kötüleştirmekle kalmaz, aynı zamanda IŞİD'ın yeniden güçlenmesine de olanak sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada ayrıca, Türkiye'nin "haklı güvenlik endişelerine rağmen", bölgede bir güvenlik boşluğu oluşmaması konusunda sorumluluk taşıdığı dile getirildi.

Etiketler almanya operasyon suriye
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