Almanya'dan Ukrayna'ya ağır silah gönderme kararına Rusya'dan tepki

Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya desteğini her fırsatta belirten ancak saldırıların başında sadece miğfer yardımı yaparak büyük tepki çeken Almanya karar değiştirdi.

Haftalardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Neredeyse tüm Batı ülkeleri gibi Ukrayna'ya desteğini belirten ancak savaşın başlarında sadece miğfer yardımı yaparak büyük tepki çeken Almanya, tarihi bir karar alarak ağır silah yardımı yapacağını açıkladı.

Meclis'te 100'e karşı 586 oyla kabul edilen önerge sonrası Avrupa devinin, Ukrayna'ya ağır silah, mühimmat ve Gepart tankı sevkiyatı yapacağı belirtildi.

AĞIR SİLAHLAR, UÇAKSAVAR TANKI...

Kabul edilen önerge kapsamında Ukrayna'ya uçaksavar silahları, ağır ekipman ve kompleks silah sistemleri gönderilecek. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gepart uçaksavar tankları temin edileceğini duyurmuştu.

Öte yandan Gepart tankarlıyla ilgili mühimmat sorunu olduğu da öğrenildi. Halihazırda 23 bin mühimmat olduğu belirtilen tanklarla ilgili Almanya'nın arayışa girdiği aktarıldı.

RUSYA'DAN SERT YANIT

Dünyada ses getiren hamle sonrası Rusya'dan da cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna'yı, Rusya'ya saldırması için kışkırttığını iddia etti ve bu tavrın devam etmesi durumunda yanıtın sert olacağı belirtildi.

Peskov ise Batı'nın gönderdiği silahların, Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

3. DÜNYA SAVAŞI KORKUSU

Öte yandan Rusya ile Batı'nın artarak devam eden gerilimi, "3. dünya savaşının ayak sesleri" olarak yorumlanırken, karşılıklı açıklamaların sertlik dozajı da her geçen gün artmaya devam ediyor.