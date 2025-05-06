Almanya'nın yeni başbakanı belli oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ikinci tur oylamada ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Almanya Federal Meclis'inde yeni başbakan seçimi için ikinci tur oylama yapıldı. İlk tur oylamada yeterli oyu alamayan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, ikinci turda ülkenin yeni başbakanı seçildi.



Almanya'nın 10'uncu Başbakanı olan Merz, için ikinci turda 618 milletvekilinden 325'i "evet" oyu verdi. Oylamada, 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kaldı.

Merz ilk turda seçilememişti

Merz, ilk turda Başbakan seçilebilmek için gerekli olan 316 evet oyuna ulaşamamıştı. İlk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini almış, 307 milletvekili Merz'in başbakanlığına "hayır" oyu kullanmış, 3 milletvekili çekimser kalmış, 1 oy ise geçersiz sayılmıştı.



İlk tur oylamanın ardından Federal Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara vermiş ve ikinci tur oylamanın bugün yapılmayacağı açıklanmıştı. Saatler süren toplantı ve müzakerelerin ardından Başbakan seçiminin ikinci turunun yapılması kararlaştırıldı.



Merz, seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidecek ve Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den "başbakanlığa atama" belgesini alacak.

Koalisyon için anlaşan partilerin 328 sandalyesi var

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Şubat ayında yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 28.5'ini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU ile sandıktan yüzde 16.4 oy oranı ile üçüncü çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Merz'in Başbakan olması yönünde anlaşmıştı.

Koalisyon ortaklarının Federal Meclis'te toplam 328 milletvekili bulunurken, Merz'in 310 "evet" oyu alması partilerde fire olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İHA