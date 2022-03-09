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Amazon da hem Belarus'a hem Rusya'ya kapıları kapattı

Amazon da hem Belarus'a hem Rusya'ya kapıları kapattı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Rusya ve Belarus'taki müşterilerin yeni hesap açmalarına izin vermiyor.

Amazon Web Hizmetleri, Rusya ve Belarus'tan müşterilerin hesap açmasına izin vermeyecek. Starbucks, Coca-Cola, Pepsi ve McDonalds da Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında operasyonlarını durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, Amazon Web Hizmetlerinin Rusya ve Belarus'ta bulunan yeni müşterileri kabul etmediği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Son olarak McDonald's Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağını duyururken, Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

 

Etiketler amazon belarus rusya
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