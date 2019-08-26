Amazon'un kurtulması için 44 bin asker görevlendirildi

Brezilya ordusunun cumartesi gününden itibaren ilkel kabilelerin yaşadığı bölgelere, sınır bölgelerine ve yangından etkilenen diğer bölgelere giderek yangın söndürme çalışmalarına yardım etmesine karar verilmişti.

Diken'in Independent’tan aktardığı haberine göre uluslararası kamuoyundaki tepkilerin ardından verilen karar kapsamında Bolsonaro Amazon ormanlarındaki yangınların söndürülmesine destek olması için 44 bin askeri görevlendirdi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü bu yıl rekor sayıda yangın çıkan Amazon ormanlarında her bir dakikada bir buçuk futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanının yokolduğunu açıklamıştı.

Brezilya’da orman yangınlarının rekor düzeye gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de çevreye zarar veren kişilere verilen cezaların on yılın en düşük düzeyine gerilemesi.

Habere göre Bolsonaro hükümeti yıl başından 23 Ağustos’a kadar çevreye zarar nedeniyle toplam 6 bin 895 ceza kesti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre cezalarda yüzde 29.4’lük bir düşüşe tekabül ediyor. Öte yandan ülkede aynı dönemde çıkan yangın sayısı geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkarak 70 bini geçti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Britanya doğa koruma ve bilim direktörü Mike Barrett, konuya ilişkin açıklamasında Bolsonaro’nun seçim kampanyasında hayvan yetiştiriciliği ve soya fasülyesi ekimi için ormanın temizlenmesine destek verdiğini hatırlatarak, “Görünen o ki Bolsonaro sözünü tuttu. Yangın sayılarının bu derece yükselmesinin nedeni bence çok net bir şekilde Brezilya’daki politik söylemin değişmesinden kaynaklanıyor, bu söylemlerle ormansızlaşmaya neden olanlar siyasi söylemden güç aldı” dedi.



