  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Amerikalı rapçi Macklemore, Filistinli sanatçılarla şarkı yaptı

Amerikalı rapçi Macklemore, Filistinli sanatçılarla şarkı yaptı

Amerikalı rapçi Macklemore, Filistinli sanatçılarla şarkı yaptı
Güncelleme:

Ünlü rapçi Macklemore birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yi piyasaya sürdü.

Amerikalı rap sanatçısı Macklemore, birçok Filistinli sanatçıyla beraber çalıştığı yeni şarkısı "Hind's Hall 2"yi piyasaya sürdü. Dawn'ın haberine göre, Filistin'e destek protestolarında birçok kez kullanılan "Hind's Hall" şarkısının ikinci versiyonu "Hind's Hall 2"yi paylaşıldı.

Şarkıda, Filistinli rap sanatçısı MC Abdul, Filistin asıllı ABD vatandaşı yazar Amer Zahr ve şarkıcı Anees Mokhiber gibi isimler yer aldı.

Sanatçı, şarkıdan elde edilen gelirlerin hepsinin geçen şarkıda uygulandığı gibi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yollanacağını bildirdi. Filistinli foto muhabiri Motaz Azaiza'nın Filistinli çocukları resmettiği fotoğraflarına yer verilen şarkıya, Los Angeles Filistin Çocuk Korusu'da katkı sağladı.

Macklemore, şarkıda ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'e seslenerek, "Kamala dinliyor musun bilmiyorum ama silah ve para desteğini bırak, Michigan'ı kazanamayacaksın. Kararlıyız ve kesinlikle taraf değiştirmeyeceğiz çünkü tüm dünya artık Filistinli." ifadelerini kullandı.

Şarkı ismini, Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek protestoları sırasında "Hamilton Hall"a öğrencilerin Gazze'de öldürülen altı yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın adını verdikleri "Hind's Hall" adlı binadan alıyor.

AA

Etiketler Filistin Macklemore Rapçi Macklemore Filistinli sanatçılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'den kadın muhabire fırça: ''Böyle sapık sorular sormayın'' Bahçeli'den kadın muhabire fırça: ''Böyle sapık sorular sormayın'' 120 bin TL'lik iPhone için İstanbul'da geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik iPhone için İstanbul'da geceden kuyruğa girdiler Bu mesleklerde personel açığı var: İşte en zor bulunan çalışanlar Bu mesleklerde personel açığı var: İşte en zor bulunan çalışanlar Türkiye'nin gururu ANKA-3 ilk atış testinde hedefi 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA-3 ilk atış testinde hedefi 12’den vurdu İkinci el araç alırken bu hatayı sakın yapmayın İkinci el araç alırken bu hatayı sakın yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın İş yerinde iğrenç taciz: Genç kadın patronunu ifşa etti İş yerinde iğrenç taciz: Genç kadın patronunu ifşa etti Akbank'tan ''banka hesaplarına izinsiz erişim'' iddiaları için ilk açıklama Akbank'tan ''banka hesaplarına izinsiz erişim'' iddiaları için ilk açıklama Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları Ünlü oyuncudan Bodrum sahillerinde kız kıza dudak dudağa tatil pozları 24'ü birden tek fotoğraf karesinde: Bir ilimiz çöküyor 24'ü birden tek fotoğraf karesinde: Bir ilimiz çöküyor
Skandal iddia: İsmailağacı müftü otomobilde bir kadınla çıplak yakalandı Skandal iddia: İsmailağacı müftü otomobilde bir kadınla çıplak yakalandı Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı Pınar Deniz önce hamile iddiası, sonra gelinliği, şimdi de ''after'' kıyafeti ile olay oldu Pınar Deniz önce hamile iddiası, sonra gelinliği, şimdi de ''after'' kıyafeti ile olay oldu Türkiye'nin dünyanın ''en güvenli'' ve ''en tehlikeli'' ülkeleri sıralamasındaki yeri belli oldu Türkiye'nin dünyanın ''en güvenli'' ve ''en tehlikeli'' ülkeleri sıralamasındaki yeri belli oldu İçişleri Bakanı Yerlikaya gazetecileri böyle susturdu İçişleri Bakanı Yerlikaya gazetecileri böyle susturdu ''İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'' ''İmamoğlu'na siyasi yasak fiilen onaylandı'' AK Partili isimden rest: ''Vatandaşın derdi anayasa değil geçim'' AK Partili isimden rest: ''Vatandaşın derdi anayasa değil geçim'' Emekli, memur maaşları ve asgari ücret için 2025 yılı zam tahminlerini açıkladı Emekli, memur maaşları ve asgari ücret için 2025 yılı zam tahminlerini açıkladı Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi Okul müdüründen müdür yardımcısının odasını kırıp girdi THEMİS ''Eylül ayı seçim anketi''ni açıklandı: Bu pazar seçim olsa... THEMİS ''Eylül ayı seçim anketi''ni açıklandı: Bu pazar seçim olsa...