Ankara'da kritik NATO görüşmesi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyelik süreci kapsamında bugün Ankara'ya geliyor.

NATO'nun genişlemesi sürecinde önemli bir gün.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ayrılması ve Finlandiya'nın üyeliğine, seçimlerden önce onay çıkması gündemdeyken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.



Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri geçtiğimiz günlerde Brüksel'deki NATO karargahında yeniden başlamıştı. Görüşmede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada, NATO yetkilileri de yer aldı.



Sözcü Kalın, toplantının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtmiş, "İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadelede attığı adımlardan memnunuz ancak yeterli değil. Sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin atacağı adımlara bağlı." demişti.

"İCABINDAN FİNLANDİYA'YA FARKLI BİR MESAJ VEREBİLİRİZ"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya üyelik sürecine ilişkin, ''Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım." açıklamasında bulunmuş, Finlandiya tarafından da İsveç ile ayrı ayrı değil birlikte katılmayı arzu ettiklerini bildirilmişti.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME NEDEN ASKIYA ALINMIŞTI?

Türkiye, Ocakta Stockholm'deki propagandalar nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra müzakerelerin tekrar başlayacağı açıklanmıştı.