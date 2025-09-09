Ankara'dan İsrail'e sert tepki: ''Alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanındayız''

İsrail ordusunun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkililerini hedef aldığı saldırının ardından Ankara'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.'' denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz.

Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir.

Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır.

Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.

Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."