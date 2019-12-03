Anne karnındaki bebek yaptığı şeyler şoke etti

Kolombiya Barranquilla’da tek çocuğa hamile olan genç bir kadın doğumuna iki ay kala öğrendiği gerçekle şoku yaşadı. Monica Vega isimli hamile kadının doğumdan iki ay önceki ultrason kontrolünde iki göbek bağı olduğu fark edildi.

Kolombiya, Barranquilla’da yaşayan Monica Vega’nın doktorları doğumdan iki ay önce yaptıkları kontrol sırasında ultrasonda iki göbek kordonu olduğunu gördüler. Bu durumun nedeni Vega'nın ikiz bebeklere hamile olması değildi. Vega’nın beklediği kız bebek rahimdeki diğer fetüsü emmiş ve daha sonra ona göbek kordonu ile bağlanmıştı.

Bu nedenle de Vega’nın doktorları paraziter ikizin büyüyüp gelişmekte olan bebeğin organlarına zarar vereceğinden endişelendikleri için Vega’yı hemen ameliyata aldı. Vega, Itzmara ismini koyduğu kız çocuğunu dünyaya getirdi. Daha sonra ise Itzmara ameliyata alınarak içerisinden paraziter ikizi çıkarıldı. Kalbi veya beyni olmayan paraziter ikiz, yalnızca Itzmara’dan beslendiği için o süreçte hayatta kalmıştı.

BU DURUM ŞU ANA KADAR 200 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Tıpta “Fetüs içinde fetüs” olarak adlandırılan bu durum, şu ana kadar yaklaşık 200 kişide görüldü. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yayınlanan 2010 raporuna göre “Fetüs içinde fetüs” durumu her 500 bin doğumdan sadece birinde meydana geliyor. Oldukça nadir olarak görülen ve bir çeşit gelişimsel anormallik olarak açıklanabilen bu durum, ikiz bebeklerden birinin büyümeyi durdurması sonucunda da yaşanabiliyor.

ULTRASONDA ÇOK NADİR OLARAK FARK EDİLİYOR

İkiz bebeklerden biri gebelik sırasında büyümeyi durdurduğunda, fiziksel olarak tamamen gelişmekte olan diğer ikize bağlanıyor. Bu durum ultrasonda çok nadir olarak fark ediliyor. Genellikle doğum esnasında fetüs içinde fetüs vakaları tespit edilebiliyor. Ancak, bunun gözden kaçtığı ve ikizlerin yıllarca içlerinde bir paraziterle yaşadıkları durumlar da olabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda da Hindistan’da benzer bir vakaya rastlanmıştı.

Doktorlar 19 yaşındaki annenin doğumunun ardından, dünyaya gelen bebeğin karında bir kol ve beyin olduğunu görmüş, ikiz, başarılı bir ameliyat sonrası çıkarılmıştı.