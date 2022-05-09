Anneler Günü'nde vahşet! 3 çocuğu ölü bulunan anne tutuklandı

ABD'nin Los Angeles kentinde üç çocuğu evde ölü bulunan anne cinayet şüphesiyle tutuklandı. Anneler Günü'nde meydana gelen olayla ilgili ifade veren annenin komşusunun ifadeleri tüyler ürpertti.

ABD, Los Angeles'ta yaşanan olayın şokunu yaşıyor...

Anneler gününde bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler evdeki üç çocuğun cansız bedenleri ile karşılaştı.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 07.45’te silah seslerinin duyulması üzerine West Hills'deki bir eve baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında biri kız 2’si erkek 8-12 yaşları arasındaki 3 çocuğun olay yerine ulaşan polisler tarafından ölü bulunduğu ifade edildi.

ANNE CİNAYET ŞÜPHESİ İLE TUTUKLANDI

Los Angeles polisi, gözaltına alınan annenin sorgulanmasının ardından cinayet şüphesiyle tutuklandığını ve psikolojik değerlendirme için hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

ANNE DIŞINDA ŞÜPHELİ YOK

Yetkililer olay ile ilgili tutuklanan anne dışında bir şüphelinin bulunmadığını açıkladı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Halkla İlişkiler Sözcüsü Matthew Cruz, 'Şu anda başka bir şüpheli aranmıyor' dedi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

LA Times'ta yer alan habere göre, LAPD'nin Çocuk Bölümündeki istismara uğrayan çocuk birimi, çocukların ölümlerinin nedenini ve şeklini araştırıyor.

TALİHSİZ ÇOCUK BÖYLE YARDIM İSTEMİŞ

Anneler Günü’nde meydana gelen olayla ilgili ifade veren şüpheli annenin komşusu Prisila Canales, olaydan bir gün önce annenin 'Ailem bana zarar veriyor' şeklinde bağrışlarını duyduğunu söyledi.

Kadının çığlıklarından iyi olmadığının anlaşıldığını belirten Canales, ailenin mahalleye 2-3 ay önce taşındığını ifade etti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çocukların ölüm nedenine ilişkin detay verilmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.