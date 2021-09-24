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Annelerinin tabutunu açan iki kardeş neye uğradığını şaşırdı

Annelerinin tabutunu açan iki kardeş neye uğradığını şaşırdı

ABD'nin North Carolina eyaletinde annelerini kaybeden iki kız kardeş tabutu açınca hayatının şokunu yaşadı.

ABD'nin North Carolina eyaletinde yaşanan bir olay duyanları şaşkına çevirdi. Annelerini kaybeden üzüntü içindeki iki kız kardeş ona anısına layık bir Cenaze töreni düzenlemek istedi.

Ancak cenaze töreninde karşılarına çıkan şey ikisinin de hayatlarının en büyük şokunu yaşamasına sebep oldu. Tabutta yatan annelerinin kıyafetlerini giyen bir yabancıydı.

Yerel basına yansıyan habere göre hayatını kaybeden Mary Archer’ın Hunter’s Cenaze Evi'nde düzenlenen törende korkunç bir yanlışlık yapılmıştı.

Jennetta ve Jennifer Taylor adlı kardeşler tabutta yatan kişinin annelerinin kıyafetlerini giyen ama anneleri olmayan bir kişi olduğunu fark etti. Jennetta yaptığı açıklamada 'Annemin kıyafetleri giydirilmişti. Ama bu kişi anneme göre öyle ufak tefekti ki adeta giysilerin içinde yüzüyordu.' diyerek şaşkınlığını anlattı.

Kardeşler durumu cenaze evi yetkililerine anlattığında daha da tuhaf bir şey yaşadılar: Yetkililer tabuttaki kişinin anneleri olduğu konusunda ısrarcıydı.

Neyse ki merhum kadının naaşı mumyalama odasında yatarken bulundu ve yanlışlık hemen düzeltilerek törene kaldığı yerden devam edildi.

Öte yandan cenaze evinde çalışan bir yetkili hatalarını kabul etti ancak hatalarının düzeltmek için kardeşleri aradıkları zaman onlara ulaşamadıklarını iddia etti. Görevlinin bu iddiasına rağmen röportaj vermekten kaçınması ise dikkat çekti.

Talihsiz kadının kızları ise durumun onları çok üzdüğünü ancak en azından hatayı fark edip anneleri yerine başka bir kişiyi gömmek zorunda kalmadıkları için şanslı oldukları söyledi.

Etiketler abd tabut cenaze
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