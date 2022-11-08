  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Antarktika'da koronavirüs kabusu! Kontrol altına alınamıyor

Antarktika'da koronavirüs kabusu! Kontrol altına alınamıyor

Antarktika'da koronavirüs kabusu! Kontrol altına alınamıyor
Güncelleme:

ABD'nin Antarktika’daki kutup araştırma istasyonunda personelin yüzde 10'u koronavirüse yakalandı.

ABD Ulusal Araştırma Vakfı’na bağlı Antarktika’daki McMurdo araştırma istasyonunda, Ekim ayında başlayan ve giderek yayılan Covid-19 salgını kontrol altına alınmaya çalışıldığı açıklandı. Kurumdan dün yapılan açıklamada istasyonun 2 hafta boyunca sağlık ve güvenlik sebepleri hariç ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken salgının, personelin yüzde 10’unu etkilediği belirtildi.

64 AKTİF VAKA

Yetkililer, salgını kontrol altına almak için bazı kısıtlamaların yürürlükte olduğunun ve istasyonlar arası geçişlerde 5 günlük karantina ile negatif test sonuçlarının zaruri olduğunun altını çizdi. Covid-19 olanlar ise 5 gün karantinanın ardından istasyonda 5 gün maskeyle gezecekler ve iki negatif testten sonra işbaşı yapacaklar. Dün itibariyle istasyonda bulunan 993 personelin, 98’inin Covid-19 olduğu, 64 aktif vaka bulunduğu raporlandı.  Vakaların çoğunun hastalığı ‘orta şiddette’ geçirdiği ve odalarında karantina altında olduğu belirtildi.

DHA

Etiketler antarktika koronavirüs covid-19
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan aHaber muhabirine: ''Ayak yapma, ayak yapma''
SGK açıkladı: Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli olabilecek
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
Hadise güzellik sırlarını tek tek açıkladı: ''Saçlarımı 10 günde 1 yıkıyorum''
Yeni bir aşk mı doğuyor? Zeynep Bastık ünlü oyuncuyla sobelendi
İşin uzmanı 15 soru, 15 cevapla EYT düzenlemesini anlattı
Erdoğan’dan, AK Partil ile HDP'nin masaya oturmasıyla ilgili ilk açıklama
Aleyna Tilki bu sefer iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle gündemde
Aşklarını 2 yıl boyunca saklamışlar... 2 güzellik kraliçesi evlendi
Tarsus'taki gizemli kazıda tüyleri diken diken eden iddia