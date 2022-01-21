Araba çarpan muhabirin ''zor anları'' kamerada

ABD, Batı Virginia'da canlı yayın yapan muhabire araba çarptı. Muhabir çarpmadan kısa bir süre sonra ayağa kalkarak yayın yapmayı sürdürdü.

Yayın sırasında kendisine araba çarpması sonucu yere düşen muhabir düştükten sonra yayını kesmeden anonslarını sunmaya devam etti.

Batı Virginia’da sus kesintisi haberinin anonsunu yapan muhabir arkadan gelen arabanın çarpmasıyla yere düştü.

Yere düşen kadın muhabir, "Aslında üniversitedeyken bana da araba çarptı. İyi olduğum için çok mutluyum." dedi.

Muhabire çarpan kişinin özür dilediği ve çok üzgün olduğu açıklandı.