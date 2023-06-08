Araçta unutulan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Belçika'nın Charleroi kentinde annesinin arabada unuttuğu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Charleroi kentindeki Saint-Joseph de Gilly hastanesi çalışanı anne, bebeğini hastanenin kreşine bırakmak yerine arabada unuttu. 6 aylık olduğu belirtilen bebek, 17.30 sularında çevredekiler tarafından fark edildi.

GÜNEŞİN ALTINDAKİ ARABADA KAPALI KALDI

Polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti ancak tetkikler neticesinde sabah saatlerinden itibaren güneşin altında arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.

AA