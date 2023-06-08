  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Araçta unutulan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Araçta unutulan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Araçta unutulan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
Güncelleme:

Belçika'nın Charleroi kentinde annesinin arabada unuttuğu 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Charleroi kentindeki Saint-Joseph de Gilly hastanesi çalışanı anne, bebeğini hastanenin kreşine bırakmak yerine arabada unuttu. 6 aylık olduğu belirtilen bebek, 17.30 sularında çevredekiler tarafından fark edildi.

GÜNEŞİN ALTINDAKİ ARABADA KAPALI KALDI
Polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine intikal etti ancak tetkikler neticesinde sabah saatlerinden itibaren güneşin altında arabada kapalı kalan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılması bekleniyor.

AA

Etiketler belçika araçta unutulan bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zehra Güneş'in tatil pozlarına beğeni yağdı, Ebrar Karakurt ''OMG''yi yapıştırdı!
Türk Lirası eriyor... Peki şimdi ne olacak? Reuters 5 madde sıraladı
Benzine, motorine ve LPG'ye bir dev zam daha
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ''Biraz sabır'' paylaşımı
Kılıçdaroğlu: ''Bir daha aday olmayacağım''
Türk inşaat devinin iflası istendi
Serenay Sarıkaya'dan tatile devam pozları; Instagram alev aldı
Türkiye'de üretilen ve baştan aşağı yenilenen yeni Clio ortaya çıktı
Kısmetse Olur Cansel'den çıplak görüntüleri için olay sözler
Ekranların çocuk yıldızı Beren Gökyıldız'ın kıyafeti olay oldu