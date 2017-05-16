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  3. 16 Mayıs 2017 00:40

Arap Birliği'nden Filistin çağrısı

Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Filistin hakkında çağrıda bulundu.

Arap Birliği'nden Filistin çağrısı
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Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Arap Birliği, Nekbe'nin 69'uncu yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünya ülkelerini, İsrail'i Filistin halkına yönelik ihlallerinden vazgeçmeye zorlamaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) de Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için çalışmaya çağırdı.

 "1948'de işgal edilen Filistin köy ve kentleri, Yahudi çeteleri eliyle gerçekleştirilen katliam, yağma ve hırsızlık eylemlerine tanık oldu." ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu seneki yıl dönümünün Filistinli tutukluların açlık greviyle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, insani haklarını elde etmek için aç kalmayı bir silah olarak kullanan İsrail hapishanelerindeki tutuklulara selam gönderildi.

Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor.

AA

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