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  3. 21 Mart 2020 17:10

Arjantin'de yasağa rağmen sokağa çıkanları polis kovaladı

Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu karantinaya uymayan ve parklarda gezen kişilerin polis tarafından kovalandığı anlar kameraya yansıdı.

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Arjantin’in Jujuy (San Salvador de Jujuy) kentinde koronavirüs salgını nedeniyle ‘zorunlu karantinaya’ uymayan ve parklarda yürümeyi, oturmayı sürdüren kişiler polis tarafından kovalandı. Yerel medya, polisin yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin biber gazıyla müdahale ettiği, parktakilerin ise koşarak kaçmaya çalıştıkları görüldü.  



Arjantin’de perşembe günü Devlet Başkanı Alberto Fernandez ülke çapında koronavirüse karşı tedbir amaçlı zorunlu karantina uygulanacağını açıklamıştı. Arjantinliler sadece zorunlu hallerde sokağa çıkarak temel gıda ve tıbbi malzeme alışverişlerini yapabilecekler. Zorunlu karantina 31 Mart’a kadar geçerli olacak.  



DHA

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arjantin , karantina , koronavirüs
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