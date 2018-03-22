Arjantinli PKK'lı terörist öldürüldü !

ÖSO kaynakları, Alina Sanchez'in Afrin'deki hava saldırılarında öldüğünü belirtirken; teröristler 32 yaşındaki kadının Haseke'de trafik kazasında hayatını kaybettiğini öne sürdü.



26 yaşındaki İngiltere vatandaşı Anna Campbell'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı çatışmak için geldiği Afrin’de 15 Mart'ta öldürülmesinin ardından, benzer bir haber daha dünya kamuoyunun gündemine düştü..

ÖSO kaynakları, 32 yaşındaki Arjantinli Alina Sanchez'in Afrin'deki hava saldırılarında öldürüldüğünü belirtti.

Teröristler ise kadının Haseke'de 17 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Zeytin Dalı birlikleri güneye ilerliyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'den YPG'li teröristleri silen Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, güneye doğru ilerliyor. Hafta sonundan bu yana kent merkezinin güneyindeki birçok köy teröristlerden kurtarıldı.

Afrin'in doğusundaki Tel Rıfat için de operasyonun kısa sürede başlaması bekleniyor. Yerel kaynaklar, Türk topçusunun Tel Rıfat'taki terör mevzilerini vurduğunu aktarıyor.

YPG komutanı örgütten kaçtı

YPG içinden bir başka ilginç bilgi ise, Haseke'den geldi. Terör örgütünün komutanlarından Abdullah al Hamdi ve oğlu YPG/PYD'den kaçtı.

Afrin'de gece devriyesi başladı

Anadolu Ajansı, Afrin şehir merkezinde Türk askerlerinin gece devriyesi gezdiğini bildiriyor. Devriye görevi öncesi komandolara hitap eden birliğin komutanı, "Arkadaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin halkının canları, malları, namusu bize emanettir. Bizler buraya onları korumak için geldik. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Devriye görevindeki Mehmetçik’e halk, evlerinin balkonlarından sevgi gösterilerinde bulundu.Zırhlı araçlarla ve yaya yapılan devriye faaliyetlerinin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu’na bağlı kuvvetler de ilçe merkezinin çeşitli noktalarında kurdukları kontrol noktaları ile asayişi sağlıyor. Kontrol noktalarında Afrin halkı dışındakilerin merkeze girmelerine izin verilmiyor.Afrin, 18 Mart tarihinde el değiştirmiş ve YPG'liler şehirden kaçmıştı.