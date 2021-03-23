  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Aşı firması duyurdu! 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili

Aşı firması duyurdu! 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili

Çinli firma Sinovac, koronavirüs aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu açıkladı.

Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söyledi.

Manisa'da korkunç olay!.. Talihsiz kadın boğanın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti!Türkiye
Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 70 milyondan fazla Sinovac aşısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in Sinovac aşısının acil kullanımına ilişkin onayın mart sonuna kadar verileceğini açıklamıştı.

Etiketler aşı korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüse işte böyle yakalanıyoruz!
İşte İstanbul'un ilçe ilçe kabus senaryosu!
Düğün zehir oldu! Saç saça baş başa kavga
Ramazan'da yasaklar geri dönüyor! Listede 22 il var!
Kadınlardan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a büyük tepki
AK Parti seçmeni bu sefer Erdoğan ile aynı fikirde değil! İşte son anket
Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı!
Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!
CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti
Bu fotoğraf photoshop değil gerçek! İşte ''uçan geminin'' sırrı