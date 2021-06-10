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Aşı pasaportunda resmi açıklama geldi: ''Çin aşısını tanımıyoruz''

Aşı pasaportunda resmi açıklama geldi: ''Çin aşısını tanımıyoruz''

Avrupa Parlamentosu Aşı Pasaportu’nu onaylarken Alman Sağlık Bakanlığı, "AB Aşı Pasaportu dünya çapında tanınacak. Sinovac ve Sputnik’i tanımıyoruz" açıklaması yaptı.

Avrupa Parlamentosu dün Aşı Pasaportu'nu onayladı ve 1 Temmuz itibariyle üye ülkelerde yürürlüğe girecek. Almanya ise Aşı Pasaportu'nu en erken 10, en geç 14 Haziran itibariyle başlatıyor. Ama AB'nin Aşı Pasaportu'nda Çin'in Sinovac aşısı ile Rusya'nın Sputnik V aşısı yok.

Bu aşılar, Avrupa İlaç Onay Kurumu EMA'dan “kullanım onayı” alırsa tanınacak.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Alman Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hanno Kautz, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile görüşme halinde olduklarını ve AB'nin aşı pasaportunun dünya çapında tanınmasını umduklarını belirtti.

Resmi verilere göre Almanya’da 20 milyon insan iki aşısını da oldu.

 

 

Sözcü

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