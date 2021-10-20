Aşılı olduğu halde Covid-19’dan hayatını kaybedenler kimler?

İtalya’da yapılan bir çalışma Covid-19 aşısı olanların çok yaşlı veya virüse yakalanmadan önce çok hasta olmadıkları sürece hastalık nedeniyle ölme ihtimallerinin çok düşük olduğunu gösterdi.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Covid-19 ölümlerine dair düzenli olarak yayınladığı raporda yer alan çalışmaya göre, aşılı olmasına rağmen hayatını kaybedenlerin ortalama yaşı 85. Bu kişilerde altta yatan hastalık sayısı ise ortalama beş.

Aşısızlar arasındaysa hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78, altta yatan hastalık sayısı dört olarak hesaplandı.

Aşılandığı halde hayatını kaybedenlerde kalp rahatsızlıkları, demans ve kanser vakalarının daha yüksek olduğu görüldü.

Çalışma için 1 Şubat-5 Ekim tarihleri arasında 671 aşısız, 171 tam aşılı Covid ölümlerinde tıbbi kayıtlar incelendi.

Aynı dönmede ülkede Covid-19 nedeniyle 38 bin 96 can kaybı kayda geçti.

Hayatını kaybedenler arasında 33 bin 620’sinin aşısız olduğu, 2 bin 130’unun yalnızca tek dozunu olduğu ya da ikinci dozdan hemen sonra, henüz antikorlar oluşmadan hastalığa yakalandığı görüldü. 1140’ınınsa tam aşılı olduğu belirtildi.

İtalya bu ay başında, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 80’inin her iki doz aşısının tamamlanması hedefine ulaşmıştı.