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''Asker cenazesi'' dedi, tabuttan bakın ne çıktı!

''Asker cenazesi'' dedi, tabuttan bakın ne çıktı!

ABD'nin Texas eyaletinde bir Amerikalı, tabutta gizlenmiş Meksikalıları "asker cenazesi" diyerek sınırdan geçirmeye çalışırken tutuklandı.

Texas Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, ABD vatandaşı Zachary Taylor Blood, içinde Amerikalı asker olduğunu söylediği tabutta iki Meksikalı düzensiz göçmeni ülkeye sokma suçundan yargılandığı davada suçunu itiraf etti.

DEVRİYE EKİBİNİN DİKKATİ SAYESİNDE ANLAŞILDI
26 Ekim 2021'de modifiye edilmiş bir minibüsle Texas sınırı yakınlarındaki bir kontrol noktasında durdurulan Blood'un, devriye ekibinin dikkati üzerine yakayı ele verdiği belirtildi.

TABUTU AÇTIRINCA İKİ MEKSİKALI İLE YÜZ YÜZE GELDİLER
Asker emeklisi olduğu söylenen sınır güvenlik görevlilerinin, kenarları küflenmiş ve üzerine bir bantla Amerikan bayrağı yapıştırılmış tabutu, Amerikan askeri cenazelerine uygulanan protokole aykırı olduğunu fark ederek açtırınca, içinde havasız kalmış iki Meksikalı ile yüz yüze geldi.

Savcılık ofisinin internet sitesinde tabutta bulunan düzensiz göçmenlerden birinin, kendilerini Texas'ın San Antonia bölgesine götürmesi için minibüs şoförüne para ödediklerini itiraf ettiği bilgisi paylaşıldı.

TUTUKLU YARGILANIYOR
Tutuklu yargılanan Blood'un, 11 Mayıs'taki nihai duruşmada 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar civarında para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. 

Etiketler tabut asker cenaze
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