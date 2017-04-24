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  1. 24 Nisan 2017 21:13

Askeri mahkeme idam kararı verdi

Somali'de askeri mahkeme, bombalı saldırılara karışan 4 militanı idam etti.

Askeri mahkeme idam kararı verdi
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Somali'de askeri mahkeme, ülkenin güneyinde bombalı saldırılara karıştıkları suçlamasıyla 4 militan hakkında verilen idam cezasını infaz etti.

Somali'de askeri mahkemenin, ülkenin güneyinde bombalı saldırılara karıştıkları suçlamasıyla terör örgütü 4 Eş-Şebab militanı hakkında verilen idam cezasını infaz ettiği bildirildi.

30 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Özerk yönetime sahip "Güney Batı Somali" eyaletinde yer alan Bay ilindeki Askeri Mahkeme Başkanı Liban Ali Yero, yaptığı açıklamada, Bay'ın merkez ilçesi Baydabo'da geçen yıl yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği, bir restoranı hedef alan bombalı saldırılara yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 4 Şebab militanının Bay Askeri Mahkemesince yargılandığını hatırlattı.

İDAM KARARI VERİLDİ

Kendilerine isnat edilen suçlamaları kabul eden sanıklar hakkında idam kararı verildiğini belirten Yero, hükmün, "Güney Batı Somali" eyaleti ile Askeri Mahkeme'den yetkililerin hazır bulunduğu sırada Baydabo banliyösünde infaz edildiğini kaydetti.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab örgütü, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA

somali , terörist , idam , militan