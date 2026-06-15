Askeri nakliye uçağı düştü; 5 askerin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada!

Hindistan'ın Assam eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait An-32 tipi çift motorlu askeri nakliye uçağı iniş esnasında pistten çıkarak alev aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan elim havacılık kazasında uçakta bulunan 5 askeri personel yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) envanterinde bulunan askeri bir nakliye uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 5 askeri personel yaşamını yitirdi.

Bölgede lojistik destek ve malzeme taşımacılığı amacıyla kullanılan askeri uçağın düşüşüne dair emniyet ve kaza kırım tutanaklarına yansıyan gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait çift motorlu turboprop özellikli An-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletindeki üsse iniş yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir teknik veya pilotaj sorunu nedeniyle kontrolden çıkarak pisti terk etti.

Kazanın ardından kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarına göre; pistten savrularak yan yatan kargo uçağı saniyeler içinde alev topuna döndü. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerine ivedilikle intikal etmesine rağmen, uçakta görevli olan 5 askeri personelin olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı.

Askeri lojistik operasyonlarında aktif olarak kullanılan uçağın kesin düşüş nedenini (motor arızası, hava muhalefeti, iniş takımı sorunu vb.) tespit etmek amacıyla Hindistan askeri makamlarınca geniş çaplı bir kaza kırım tahkikatı başlatıldı.

DHA / İHA