  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Askeri nakliye uçağı düştü; 5 askerin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada!

Askeri nakliye uçağı düştü; 5 askerin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada!

Güncelleme:

Hindistan'ın Assam eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait An-32 tipi çift motorlu askeri nakliye uçağı iniş esnasında pistten çıkarak alev aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan elim havacılık kazasında uçakta bulunan 5 askeri personel yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) envanterinde bulunan askeri bir nakliye uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 5 askeri personel yaşamını yitirdi. 

Bölgede lojistik destek ve malzeme taşımacılığı amacıyla kullanılan askeri uçağın düşüşüne dair emniyet ve kaza kırım tutanaklarına yansıyan gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait çift motorlu turboprop özellikli An-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletindeki üsse iniş yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir teknik veya pilotaj sorunu nedeniyle kontrolden çıkarak pisti terk etti.

Kazanın ardından kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarına göre; pistten savrularak yan yatan kargo uçağı saniyeler içinde alev topuna döndü. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerine ivedilikle intikal etmesine rağmen, uçakta görevli olan 5 askeri personelin olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı.

Askeri lojistik operasyonlarında aktif olarak kullanılan uçağın kesin düşüş nedenini (motor arızası, hava muhalefeti, iniş takımı sorunu vb.) tespit etmek amacıyla Hindistan askeri makamlarınca geniş çaplı bir kaza kırım tahkikatı başlatıldı.

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti
Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti
BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı
BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı
Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi
Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi
Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber... Son görüntüleri ortaya çıktı
Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber... Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu seferki ''mutlu son'' karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var...
Bu seferki ''mutlu son'' karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var...
Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor
Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor
Nihat Kahveci'den 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Montella'ya yaylım ateşi
Nihat Kahveci'den 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Montella'ya yaylım ateşi
Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti!
Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti!
Etiketler hindistan uçak kazası Assam eyaleti An-32 askeri uçak Hindistan Hava Kuvvetleri askeri nakliye uçağı kaza kırım soruşturması kargo uçağı video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin gökyüzündeki gururlarından nefes kesen gösteri! Türkiye'nin gökyüzündeki gururlarından nefes kesen gösteri! LGS öncesi kimliğini otobüste düşüren öğrenciye şoförden hızlı destek LGS öncesi kimliğini otobüste düşüren öğrenciye şoförden hızlı destek İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber... Apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber... Apar topar hastaneye kaldırıldı Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti! Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti! Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki su kanalında cesedi bulundu İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki su kanalında cesedi bulundu Gökyüzünde facia! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! 12 ölü var! Gökyüzünde facia! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! 12 ölü var! Madencilerin grevinde silahlı saldırı iddiası: ''İşçilere ve ailelere ateş açıldı'' Madencilerin grevinde silahlı saldırı iddiası: ''İşçilere ve ailelere ateş açıldı'' 15 yıldır dairelerini teslim alamayan mağdurlara şimdi de ipotek şoku! 15 yıldır dairelerini teslim alamayan mağdurlara şimdi de ipotek şoku!
Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar artıyor ama sağanaklar geri geliyor Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar artıyor ama sağanaklar geri geliyor Eczacıbaşı Yıldız Kız Voleybol Takımı namağlup üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu oldu Eczacıbaşı Yıldız Kız Voleybol Takımı namağlup üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu oldu Sokak ortasında güpegündüz ''neden yan baktın'' dehşeti! Sokak ortasında güpegündüz ''neden yan baktın'' dehşeti! Ortadoğu'da düğüm çözüldü! ABD ve İran anlaştı... Hürmüz Boğazı açılıyor, imza tarihi belli oldu Ortadoğu'da düğüm çözüldü! ABD ve İran anlaştı... Hürmüz Boğazı açılıyor, imza tarihi belli oldu Film senaryolarını aratmayan suç örgütü operasyonu: Onlarca gözaltı var! Film senaryolarını aratmayan suç örgütü operasyonu: Onlarca gözaltı var! TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor Plajda silahlı bir insansız deniz aracı bulundu! Tüm sahil tahliye edildi Plajda silahlı bir insansız deniz aracı bulundu! Tüm sahil tahliye edildi Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durduran kaza! Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durduran kaza! Ortalık bir anda savaş alanına döndü!