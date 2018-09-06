Askerler tecavüzden ceza aldı !

10 Güney Sudan askeri yabancı yardım çalışanlarına tecavüz ve otel baskınında yerel gazeteleri öldürmekten hüküm giydi.

İki yıl önce yabancı yardım görevlilerine tecavüz etmek ve yerel bir gazeteciyi öldürmekle suçlanan 10’dan fazla Güney Sudanlı askerin olduğu basında yer almıştı.



BM’nin raporuna göre, Güney Sudan yönetimi, askerlere ödeme yapmak yerine; onlara yağmanın yanı sıra ‘tecavüz etme hakkı’ verdi. BM raporunda, 2015 yılının nisan ve eylül ayları arasında bin 300’den fazla tecavüz vakasının kaydı bulunuyordu. Raporda, Güney Sudan ordusunun 60 çobanı bir konteynere hapsederek havasızlıktan öldürdüğü de yer alıyordu.