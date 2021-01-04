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  3. 04 Ocak 2021 14:12

Assange'ın iadesi davasında karar açıklandı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında mahkeme kararını verdi. İngiltere'de görülen davada mahkeme Assange'ın iade edilmesi yönündeki talebi reddetti.

Assange'ın iadesi davasında karar açıklandı
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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında mahkeme kararını verdi. İngiltere'de görülen davada mahkeme Assange'ın iade edilmesi yönündeki talebi reddetti.

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