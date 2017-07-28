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  4. 28 Temmuz 2017 10:52

19 kişinin katiline idam cezası

Çin'de 19 kişiyi öldüren katil zanlısı idam cezasına çarptırıldı.

19 kişinin katiline idam cezası
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Çücing kentindeki Orta Halk Mahkemesi, anne ve babasının yanı sıra komşularının da aralarında bulunduğu 19 kişinin katil zanlısı olarak yargılanan Yang Çingpey, "kasten adam öldürmek" suçundan ölüm cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Katilin, cezaya razı olduğu, temyize başvurmayacağı belirtildi.

ANNE- BABASINI VE 17 KOMŞUSUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ
Yang, geçen yıl 28 Eylül'de borç para isteğini kabul etmeyerek kendisini azarlayan anne ve babasını kazmayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti. İşlediği cinayetlerin fark edileceği endişesiyle paniğe kapılarak, aralarında 4 çocuğun olduğu 17 komşusunu da öldüren Yang, olayın ertesi günü emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı.

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