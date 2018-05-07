2 genç kıza tecavüz edip ateşe verdiler !

Hindistan’ın Carkhand eyaletinde tecavüze uğrayan 17 yaşındaki bir kızın gazyağı dökülerek yakıldığı bildirildi. Cuma günü gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan genç kızın sağlık durumu kritik. Yetkililer, kızın vücudunun yüzde 70’inin birinci dereceden yanık olduğunu belirtti.

Olayla ilgili olarak aynı köyde yaşayan 19 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.

16 kişi tecavüz edip yaktı

Aynı gün aynı eyalette gerçekleşen benzer bir saldırı, hafta sonu dünya kamuoyunu sarsmıştı.

Carkhand eyaletindeki Chatra köyünde yaşayan genç kız, ailesi bir düğüne katıldığı sırada evinden dört erkek tarafından kaçırılarak toplu tecavüze uğramıştı. 16 yaşındaki kızın ailesinin saldırganların cezalandırılmaları için başvurduğu Chatra köyü ihtiyar heyeti, baş saldırgana 750 dolar ceza ve 100 mekik çekme cezası vermişti. Karara öfkelenen tecavüzcüler önce kurbanın ailesini feci şekilde dövmüş, sonra da eve giderek kızı diri diri yakmıştı.

Olayın duyulması ülke çapında infiale yol açtı, televizyonlar haberi sunarken 'YETER! Suskunluğunu boz Hindistan' yazılı bantlar geçti. Polis, şimdiye kadar olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına aldı.