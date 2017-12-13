Instagram'da yeni dönem ! Artık kimseyi takip etmek zorunda değilsiniz
Instagram'da yeni dönem ! Artık kimseyi takip etmek zorunda değilsiniz
Benzinde bir ileri bir geri ! Yine zam geliyor
Benzinde bir ileri bir geri ! Yine zam geliyor
Ev sahipleri yandı ! Artık daha fazla vergi ödenecek
Ev sahipleri yandı ! Artık daha fazla vergi ödenecek
Korkunç ! 62'inci kattan düşen gencin videosu çıktı
Korkunç ! 62'inci kattan düşen gencin videosu çıktı
Evi yola yakın olanlara müjde ! Artık yolun gürültüsü gelmeyecek...
Evi yola yakın olanlara müjde ! Artık yolun gürültüsü gelmeyecek...
Sosyal medyanın hostesleri iyice saçmaladı !
Sosyal medyanın hostesleri iyice saçmaladı !
Pasaport ücretlerine okkalı zam ! İşte yeni fiyatlar...
Pasaport ücretlerine okkalı zam ! İşte yeni fiyatlar...
İstanbul'da Kudüs zirvesi ! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da Kudüs zirvesi ! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 13 Aralık 2017 10:25

5 yıldır yastığını değiştirmeyen kadının başına bakın ne geldi ?

Çin'de, 5 yıldır yastık kılıfını değiştirmeyen bir kadının gözlerinde mayt adı verilen yüzlerce canlı tespit edildi.

5 yıldır yastığını değiştirmeyen kadının başına bakın ne geldi ?
A+ A-

Çin'de Xu isimli kadın, iki yıldır gözleriyle ilgili problem yaşıyordu. Uzun süre kaşınan, kırmızı gözlerle gezdikten sonra doktora gitmeye karar verdi. Doktorlar manzarayı görünce şaşırdı çünkü kadının her bir gözünde 100 taneye yakın mayt adı verilen eklem bacaklı canlılar yaşıyordu.

5 SENEDİR YASTIĞINI DEĞİŞTİRMEMİŞ

Çin'in Hubei şehrinde gerçekleşen olayda, kadının gözlerinin bu hale gelmesine sebep olan şey ise daha da şaşırtıcıydı. Kadın 2012 yılından bu yana, yani yaklaşık 5 senedir aynı yastık kılıfını kullanıyordu.

GÖZLERİNİ AÇAMAYACAK DURUMA GELMİŞ

Gözlerindeki rahatsız edici hisse artık alıştığını söyleyen kadın senelerce bu durumu önemsememiş. Ancak iki hafta önce gözleri o kadar şişmiş ki artık onları açamaz duruma gelmiş ve hastaneye gitmeye karar vermiş. Durumun 5 senedir aynı yastıkla yatmasından kaynaklanabileceğinin aklına bile gelmediğini söylüyor.

GÖZLERİ DÜZELECEK

Kadının gözlerindeki tüm maytlar kirpkilerinden tek tek temizlenirken ilaç tedavisi ile gözlerinin kısa sürede eski haline dönebileceği belirtildi.

Doktorlar yastık kılıfı değiştirmemenin yanında odasını hiç havalandırmadığını söyleyen kadının bu canlılar için mükemmel bir üreme ortamı oluşturduğunu ifade etti.

 

çin , yastık kılıfı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM