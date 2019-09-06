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  4. 06 Eylül 2019 13:29

74 yaşında ikiz annesi oldu

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bir kadın, 74 yaşında ikiz bebekler dünyaya getirerek 'en yaşlı anne' unvanının sahibi oldu.

74 yaşında ikiz annesi oldu
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74 yaşındaki Magayamma Yaramati ve 82 yaşındaki eşi, 60 yıl süren çocuk hasretine tüp bebek tedavisi sonrası son verdi.

Yıllarca gitmediği doktor, denemediği tedavi kalmayan kadın,  Dr. Uma Sankar’ın gözetiminde gördüğü iki aylık tedavi sonrasında hamile kaldı ve ikiz kızlarına sezaryen doğumla kavuştu.

Anne ve bebeklerin durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yaramati, ‘dünyanın en yaşlı annesi’ unvanının sahibi oldu. Yaramati’nin çocukları için süt bankasından destek alınacağı belirtildi.

Hindistan’ın Pencar eyaletinde yaşayan Daljinder Kaur, 2016 yılında 72 yaşındayken bir erkek bebek dünyaya getirmişti.
 
 

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