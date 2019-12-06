8 bin lira maaşla günde 9 saat uyuyacak işçiler aranıyor

Hindistan'da bulunan 'Wakefit' isimli şirket, günde 9 saat uyumak ve bunun karşılığında 100 bin rupi yani yaklaşık 8 bin lira maaş vereceği uykucular arıyor.

Wakefit'in kurucusu ve yöneticisi Chaitanya Ramalingegowda, uykuyu yaşamlarında bir öncelik haline getirmeye gönüllü elemanlar istediklerini söyleyerek bu tuhaf mesleğin asıl amacının, insanlar için ideal uykuyu araştırmak olduğunu belirtti.

Herhangi bir alanda tamamlanmış bir lisans sahip, en az 8 saatlik bir sağlam uyku için yatakta kalacak, kafasını yastığa koyduktan sonra 10-20 dakika içinde uykuya dalacak, uyku ürünleri konusunda güçlü bir bilgiye sahip ve bunların daha iyi bir uykuya nasıl yardım ettiğini bilen bir görüşe sahip olan elemanlar avantajlı.

Ayrıca, geçmişte herhangi bir ortamda uyuyabilme konusunda deneyime sahip olan, kişisel uyku düzenlerine dikkat etmeye ve analiz etmeye odaklanmış, uykuya sosyal medyadan daha çok önem verdiğini kanıtlayan, temiz çarşaf ve süslü pijamalar gibi ayrıntılara dikkat eden uykucular aranmaktadır.