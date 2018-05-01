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  4. 01 Mayıs 2018 11:22

8 erkek 1 kız çocuğuna tecavüze kalkıştı !

Hindistan'da sekiz erkeğin bir kız çocuğunu güpegündüz taciz ettiği anlar ülke gündemini sarstı.

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Kuzeydoğu Hindistan’da yaşları 18, 16 ve 14 arasında değişen 8 genç erkek, bir kız çocuğunu taciz etti. Gündüz vakti gerçekleşen insanlık dışı olayda kızın çığlıkları ve çabası ne yazık ki hiçbir işe yaramadı.

Biri videoyu çeken kişi olmak üzere 8 genç erkek henüz onlu yaşlarında olduğu anlaşılan kız çocuğunu yerlerde sürükleyerek üstündeki giysileri yırttı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan polis 8 erkekten 6’sını tutukladı.

Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden kişinin kimliği belirsiz. O ve saldırganlardan biri hâlâ aranıyor.

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