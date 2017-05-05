900 bin litre alkol nereye gitti ? Komik savunma

Hindistan'ın doğusunda el konularak karakolda muhafazaya alınan binlerce litre içkiden geriye sadece boş şişelerin kaldığının belirlenmesi üzerine polis, "içkileri fareler tüketti" savunmasını yaptı. İçkilerin, tutulduğu karakolda fareler tarafından tüketildiğini iddia eden polisler, alkol testlerini geçemezlerse işlerini kaybedebilir.

BBC'nin haberine göre, Bihar eyaletine bağlı Patna kentinde üst düzey emniyet yetkilisi Manu Maharaj, eyalette alkol satışı ve tüketimi yasağı kapsamında polisin, 900 bin litreden fazla içkiye el koyduğunu belirtti. Maharaj, bir süre sonra yapılan kontrolde içki şişelerinin çoğunun içinin boş olduğunun belirlendiğini söyledi.

Maharaj, polis memurlarının, içkilerin tutulduğu karakolda fareler tarafından tüketildiğini iddia ettiğini ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Memurlarının düzenli olarak testlerden geçirildiğine ifade eden Maharaj, "Eğer alkol testlerini geçemezlerse, yasalar uyarınca haklarında soruşturma açılmasının yanı sıra işlerini de kaybedebilirler." dedi.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, geçen yıl göreve gelmesinin ardından eyalette aile içi şiddeti, tacizleri ve yoksulluğu azalmak amacıyla alkol yasağı getirmişti. Eyalet yasaları uyarınca alkol sattığı ya da tükettiği tespit edilen kişiler, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.