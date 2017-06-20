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  4. 20 Haziran 2017 22:46

ABD'den Kuzey Kore'ye güç gösterisi

ABD Hava Kuvvetlerine ait iki süpersonik bombardıman uçağı Kore yarımadası üzeridne uçtuğu bildirildi.

ABD'den Kuzey Kore'ye güç gösterisi
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ABD Hava Kuvvetlerine ait iki süpersonik bombardıman uçağının, Kore yarımadası üzerinde uçtuğu bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Kore Yarımadası üzerinde ses hızını aşabilen B-1B tipi iki bombardıman uçağı uçurduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD bombardıman uçaklarının, Güney Kore savaş uçaklarıyla olağan tatbikat kapsamında birlikte manevralar yaptığı kaydedildi.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada, bombardıman uçaklarının Japonya ve Güney Kore hava kuvvetleriyle iki ayrı tatbikat için bölgede bulunduğunu belirtildi.

Kuzey Kore'ye karşı güç gösterisi

Açıklamada, uçuşların "Pasifik cephesinde kışkırtıcı ve istikrar bozucu eylemlere karşı" Güney Kore, Japonya ve ABD arasındaki dayanışmayı göstermeyi amaçladığı vurgulandı.

Kuzey Kore'de yaklaşık 15 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan 22 yaşındaki ABD'li öğrenci Otto Warmbier'in ülkesinde hayatını kaybetmesinin ardından, gelen manevraların ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı güç gösterisi olduğu değerlendirmeleri yapıldı.

AA

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