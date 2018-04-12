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  4. 12 Nisan 2018 18:06

ABD'nin üssüne böyle tepki gösterdiler

ABD üssü kurulmasını istemeyen vatandaşlar polisle çatıştı.

ABD'nin üssüne böyle tepki gösterdiler
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ABD üssü kurulmasını istemeyen bölge sakinleri ve göstericiler, hava savunmasının inşa edileceği bölgeye malzeme taşınırken, polisle çatıştı

Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang bölgesinde Seongju kasabasında Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması (THAAD) füze sisteminin inşa edileceği üsse malzeme taşındığı sırada bölge sakinleri ve göstericiler polisle çatıştı.

Yonhap'ın haberine göre, THAAD üssü olarak kullanılacak eski golf sahasına konuşlandırılan Güney Kore ve ABD askerlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla malzeme taşıyan kamyonlara yolu açmaya çalışan polis ile yüzlerce gösterici ve yöre halkı arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan göstericiler olduğu belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, gösteriler üzerine malzeme naklini hafta sonuna ertelediklerini açıkladı.

Yöre halkı, kavun yetiştiriciliğiyle tanınan sakin bir kasaba olan Seongju'ya ABD üssü kurulmasını istemiyor.

Göstericilerin, taşınan malzemenin helikopter platformlarının ve askeri operasyonlarla ilişkili diğer tesislerin geliştirilmesi için kullanılacağından şüphelendiği ifade ediliyor.

ABD, geçen yıl bölgeye 6 THAAD rampası, güçlü X-kuşağı radar istasyonu, yangın kontrol ve komünikasyon birimi kurmuştu. Sistemin bataryası da işler hale getirilmişti.

AA

güney kore , üs , askeri , abd
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