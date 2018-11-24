Almanya ile yeni kriz ! FETÖ'nün olduğu projeye para yığdılar
Almanya ile yeni kriz ! FETÖ'nün olduğu projeye para yığdılar
Bakan Dönmez tarih verdi ! Mersin'de de aranacak...
Bakan Dönmez tarih verdi ! Mersin'de de aranacak...
''Maceracı'' programının sunucusu FETÖ'den tutuklandı
''Maceracı'' programının sunucusu FETÖ'den tutuklandı
AK Parti'de üç büyükşehir sürprizi !
AK Parti'de üç büyükşehir sürprizi !
İstanbul'da korkutan yangın Ağır bir koku yayıldı...
İstanbul'da korkutan yangın Ağır bir koku yayıldı...
Meteoroloji o bölgeleri uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Meteoroloji o bölgeleri uyardı Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Savunma Bakanlığı açıkladı: 34 terörist öldürüldü
Savunma Bakanlığı açıkladı: 34 terörist öldürüldü
Suudilerden Türk ürünlerine boykot çağrısı
Suudilerden Türk ürünlerine boykot çağrısı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 24 Kasım 2018 00:04

Almanya ile yeni kriz ! FETÖ'nün olduğu projeye para yığdılar

Almanya, FETÖ'nün de dahil olduğu din evi projesine 10 milyon avro aktaracağını bildirdi.

Almanya ile yeni kriz ! FETÖ'nün olduğu projeye para yığdılar
A+ A-

Almanya'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) de  içinde bulunduğu din evi projesine 10 milyon avro aktaracağı bildirildi. 

Alman basınında yer alan haberde, başkent Berlin'de Müslüman, Yahudi  ve Hristiyanların buluşup ibadet edebileceği bir mekan olarak yapılması  planlandığı iddia edilen ve FETÖ'nün de dahil olduğu ''Bir Ev'' (House of One)  projesine devletin gelecek yıl bütçesinden 10 milyon avro aktaracağı ifade  edildi.

Söz konusu paranın 2022 yılına kadar verileceği bildirilen haberde,  binanın yapımına 2019'da başlanacağı belirtildi.

Haberde, proje için tüm dünyadan 9 milyon avro toplandığı ifade  edilerek, "Bir Ev" projesinin toplam maliyetinin 45 milyon avroyu bulabileceği  vurgulandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya  hesabından yaptığı değerlendirmede karara tepki gösterdi.

Yeneroğlu, ''Darbe teşebbüsünün elebaşı olan Fethullah Gülen'in  doğrudan dahil olduğu 'üç dinin ibadethanesi' projesine 2019 bütçesinden 10  milyon avronun Almanya Federal Meclisi tarafından tahsis edilmiş olması kabul  edilemez büyük bir skandal. Berlin eyaleti de ayrıca 10 milyon söz vermiş.''  ifadesini kullandı.

AA

fetö , almanya , proje , din evi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM