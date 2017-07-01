Anne babalar dikkat ! 3,5 TL'lik ölüm oyuncağı alarmı...

Son dönemde popüler hale gelen ve tüm dünyada ciddi satış rakamlarına ulaşan stres çarkı üreticisine dünya çapında ciddi bir gelir sağladı. Dünya çapında popüler olan bu stres çarkı, nerede ise 7 den 70’e herkesin elinde bulunur hale geldi.

Çin’de şimdi de stres çarkı gibi popüler olması beklenen bir oyuncak daha satışa sunulmayı bekliyor. Lakin bu oyuncak ne yazık ki stres çarkı kadar masum değil. Çocuklara hitap eden oyuncak, tehlikeli yaralanmalara neden olabilecek bir yapıya sahip. Daha şimdiden ebeveynleri harekete geçiren oyuncağın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Söz konusu bu oyuncak kürdan fırlatan yaylı bir ok. Boyutlarına bakıldığında oyuncak küçük bir yapıya sahip. Lakin ateşlendiğinde bir meyveyi delip geçebilecek ve bir şişeyi parçalayabilecek güç üretebiliyor. Bu durumun çocuklar arasında büyük tehlikeli yaralanmalara neden olmasından korkuluyor.

Maliyeti bir dolar olan bu oyuncak oku, 2 işçi 15 dakikadan kısa sürede üretebiliyor. Dünya çapında viral olması beklenen bu tehlikeli oyuncak hakkında Çin’deki yerel yönetimler şimdide yasak getirmeye baladı bile.

15- 20 tl arasında bir fiyat etiketi ile satışa sunulması beklenen bu oyuncağın yaygınlaşması durumunda birçok çocuğun zarar görmesi muhtemel görünüyor.

