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  4. 08 Ocak 2019 12:02

Annesini öldürüp vampir gibi kanını emdi

Hindistan'da 27 yaşındaki bir gencin annesini öldürüp, vampir gibi annesinin kanını içtiği ortaya çıktı.

Annesini öldürüp vampir gibi kanını emdi
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Hindistan'ın Korba kasabasının yakınlarında korkunç bir olay yaşandı... 27 yaşındaki bir genç önce annesini öldürdü. Eşiyle arasının bozulmasına neden olduğunu söylediği annesini öldürdükten sonra kadının kanını emen saldırgan daha sonra ortadan kayboldu. Polis ve güvenlik güçleri bölgede harekete geçti.

Hindistan’ın Korba kasabasının yakınlarında büyük bir panik yaşanıyor… Bunun sebebi ise 27 yaşındaki Dilip Yadav isimli bir gencin dehşet saçarak ortadan kaybolması. Yadav bir süredir arasının kötü olduğu eşiyle boşandıktan sonra annesinin evini bastı.

Evliliğinin bozulmasının sebebi olarak annesini gösteren Yadav çok öfkeli bir biçimde eve gitti. Batıl inançları olan Yadav annesinin bir cadı olduğunu söyleyerek annesine saldırdı. Babasının ve kardeşinin de erken yaşta ölmesinden annesinin sorumlu olduğunu söyleyen Yadav bir balta alarak annesini öldürdü.

ANNESİNİN PARÇALARINI YEDİ

50 yaşındaki Sumariya’yı kanlar içinde bırakan ve öldüren Yadav daha sonra annesinin kanını içti. Ramakachar köyünde yaşanan saldırı sonrasında polisi çağıran komşular kapılarını kilitleyerek güvenlik güçlerini bekledi.

Olay yerine gelen polisler saldırganın kaçtığını belirledi. Bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamasını isteyen güvenlik güçleri bir insan avı başlattı. Bir görgü tanığı, “Saldırı gözümün önünde gerçekleşti. Evden garip sesler duydum ve yakından bakmak istedim. Pencereden bakınca karşımda Yadav’ın annesinin kafasına, boynuna ve göğsüne baltayla vurduğunu gördüm. Bana da saldıracağından endişe ettim ve duvara yaslanarak yaşananları izledim. Her şey kan içindeydi. Annesinden kopardığı bazı parçaları yedi bazılarını da ateşe attı. Kanları içti” dedi.

Yetkililer evde arama çalışmaları sırasında bir kara büyü kitabının da bulunduğunu duyurdu. Yetkililer adamın annesinin cesedinden alınmış parçalarla büyü yaptığını ve bazılarını da yediğini dile getirdi.

hindistan , vampir
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