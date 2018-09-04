Başbakan'dan ilginç açıklama: ''Biz olmasaydık...''

Kauçuk sektörünün Plastik Eldiven Fuarı'nın açılışını yapan Mahathir ''Malezya kauçuğu olmasa dünya nüfusu kontrolden çıkar'' dedi.



Uluslararası Plastik Eldiven Konferası ve Fuarı'na ev sahipliği yapan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, açılışı esprili bir şekilde yaptı. Sektörün hammaddesi olan kauçuğun en önemli üreticilerinden birinin Malezya olduğuna dikkat çeken Mahathir, Malezya kauçuk sanayinin sadece ekonomiye, şirketlere değil insanlığa da büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

“DÜNYA NÜFUSU 10 MİLYARI GEÇER”



Sputnik'in haberine göre 93 yaşındaki emektar siyasetçi, prezervatifi de “plastik eldiven” kapsamına aldı. Mahathir, ''Plastik eldivenler çok fazla insanın doğmasını durdurmak bakımından önemlidir. Prezervatifler olmadan dünyayı hayal edin. Dünyanın nüfusu şimdi 7 milyarı geçerken döllenmeyi önlemenin yolu olmazsa tez zamanda 10 milyara çıkar'' diyerek ''Dolayısıyla bizim kauçuğumuz insanlık için büyük görevler yerine getirdi.'' ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Malezya'nın hammaddesi kauçuk olan ürünlerle yaptığı ihracatın yüzde 73'ünü plastik eldivenler oluşturdu.