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  4. 10 Ocak 2018 21:48

Bir ülke daha ABD'ye resti çekti

Pakistan Savunma Bakanlığı, ABD ile askeri istihbaratı durdurma kararı aldı.

Bir ülke daha ABD'ye resti çekti
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Pakistan Savunma Bakanlığı ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldı.

Pakistan yerel basınının Pakistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımı durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fiili olarak ABD ile askeri ve istihbarati bilgi paylaşımını durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'da milyar dolarlık harcama yapmasına rağmen hezimete uğradığı belirtilirken, Washington yönetiminin başarısızlığını Pakistan'a mal etmeye çalıştığı belirtildi.

istihbarat , askeri , pakistan , trump
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