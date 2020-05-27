Bir ülke daha başardı! Hastanede yatan hasta kalmadı

Corona virüsü salgını dünya çapında yıkıma yol açarken, hastalığa karşı en etkili mücadele yürüten ülkelerin başında Yeni Zelanda geliyor. Salgının başından itibaren hızla önlemler alan ve sınırlarını kapatan ülkede normalleşme yönünde adımlar devam ediyor.

Mayıs ayının ortasından itibaren kafe, sinema, alışveriş merkezleri ve restoranları yeniden açan Yeni Zelanda’da kritik bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, ülke genelindeki hastanelerde tedavi gören hiçbir corona virüsü hastası kalmadığını açıkladı.

12 AKTİF VAKA EVLERİNDE

Basın toplantısında süreçle ilgili son gelişmeleri aktaran Bloomfield, “Middlemore Hastanesi’ndeki hastanın da taburcu edilmesiyle halihazırda hastanede yatan covid-19 hastası kalmadı. Aylar sonra ilk kez bu duruma geldiğimizi duyurmak mutluluk verici” dedi.

Ülke genelinde 12 aktif vaka bulunduğunu ancak bu kişilerin evlerinde gözetim altında olduğunu ifade eden Bloomfield, beş gündür yeni vaka görülmediğini ve bugün can kaybı da yaşanmadığını aktardı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Yeni Zelanda’da 1504 vaka ve 21 can kaybı kayıtlara geçti.