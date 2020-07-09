Bu bebek tüm planları bozdu! Doğduğunda ''spiral'' elindeydi

VN Express’İn haberine göre iki çocuk annesi 34 yaşındaki kadın, iki yıl önce doğum kontrol yöntemi olarak spiral taktırmıştı. Buna rağmen hamile kalan kadının doğumunda bebekle birlikte, gebelik önleyici sprial de çıktı.

SPİRALİ TUTMASINI İLGİNÇ BULDUM

Kadın doğum uzmanı Viet Phuong, rahim içine yerleştirilen spiralin kayması durumunda gebelik önlemede yetersiz kalacağını belirterek “Doğumdan sonra, bebeğin spirali tutmasını ilginç buldum ve fotoğrafını çektim. Hiç bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştim” dedi.

TÜM PLANI BOZDU

Tüm planı bozarak 3.1 kg ağırlığında dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve annesiyle birlikte hastanede gözetim altında olduğu belirtildi.

Elinde spiralle doğan bebek olarak sosyal medyada fotoğraf hızla yayılsa da, gerçek böyle değil.

BİRÇOK İNSANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Benzer bir iddia, 2017’de bir bebeğin doğarken elinde rahim içi sprial tutarak doğması efsanesiyle yayılmıştı. Bu olayda da, sosyal medyada bebeğin spirali tutarak dünyaya geldiği iddia edildi. Annenin bebeğin yanında duran spiral fotoğrafı paylaşması, insanların olayı yanlış yorumlamasına yol açtı.

Gerçekte, spiral hareket ederek plasentanın arkasına yerleşmişti. Spiral, sezaryenle gerçekleşen doğumda ortaya çıktı; yani bebek elinde spirali tutmuyordu.

Fotoğraf ve hikayesi birçok insanın ilgisini çekse de, doğum kontrol yöntemi olarak kullanılan rahim içi spiraller %99 koruma sağlayan oldukça efektif bir metod.