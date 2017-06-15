PKK'lı teröristler karakola saldırdı !
PKK'lı teröristler karakola saldırdı !
Avrupa'dan ABD'ye rest ! ''Biz karar veririz''
Avrupa'dan ABD'ye rest ! ''Biz karar veririz''
Türkiye eğitim kalitesinde sonuncu oldu
Türkiye eğitim kalitesinde sonuncu oldu
BM'den Irak için önemli açıklama !
BM'den Irak için önemli açıklama !
İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...
İğrenç olay ! Vatandaşlar evini taşladı...
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan mesajı
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan mesajı
Okulda dehşet ! Servisçiler çatıştı: 3 yaralı
Okulda dehşet ! Servisçiler çatıştı: 3 yaralı
Galatasaray'ın Riva arazisi satıldı ! Rekor rakam...
Galatasaray'ın Riva arazisi satıldı ! Rekor rakam...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Asya
  4. 15 Haziran 2017 23:35

Camide bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da camiye yapılan bombalı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Camide bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
A+ A-

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Hazara Şiilerinin  gittiği Al Zahra Camisi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin  yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı caminin  girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların caminin içine girerek  rastgele ateş açmaya başladığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği,  saldırganların sayısının bilinmediği kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıda yaralanan çok sayıda kişi  hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırganlardan birinin hala camide olduğunu  düşündükleri için olay yerine kimseyi yaklaştırmıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

kabil , ölü , saldırı , cami , afganistan , yaralı