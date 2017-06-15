Camide bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Hazara Şiilerinin gittiği Al Zahra Camisi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, saldırganlardan birinin üzerindeki bombayı caminin girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların caminin içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, saldırganların sayısının bilinmediği kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırıda yaralanan çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırganlardan birinin hala camide olduğunu düşündükleri için olay yerine kimseyi yaklaştırmıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.