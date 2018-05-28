Çay paketlerinin içinden bakın ne çıktı

Uluslararası gemiyi durduran Malezyalı yetkililer, altın rengi paketlerin içine konulmuş uyuşturucuyu buldu. Ülke tarihinin en büyük operasyonunda yakalanan kimyasal uyuşturucunun değeri 18 milyon dolar.

Tarihi seçim sonuçları ve sonrasındaki gelişmelerle dünyada gündem olan Malezya'dan bu kez bir operasyon haberi var.

Malezya polisi, ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1,2 ton metamfetamin ele geçirdi. Bir yük gemisinde yakalanan uyuşturucunun değeri 18 milyon doları buluyor.

Myanmar'ın Yangon kentinden yola çıkıp Malezya'ya gelen gemi Kuala Lumpur açıklarında durduruldu. Yapılan aramada altın renginde çay paketlerine gizlenmiş 1187 kilogram kimyasal uyuşturucu metamfetamin bulundu.

Basın toplantısıyla ele geçirilen uyuşturucu gazetecilere gösteren polis yetkilileri, geminin kayıtlarda yiyecek taşıyor gibi gösterildiğini açıkladı. Operasyon sonucunda üçü Myanmar üçü de Malezya vatandaşı altı şüpheli tutuklandı.

Bölge ülkeleri Endonezya ve Tayland'da da bu yılın ilk aylarında benzer büyük uyuşturucu operasyonları gerçekleşmişti.

ABD'nin yayınladığı 2017 Dünya Uyuşturucu raporuna göre, metamfetamin yeryüzünde insan sağlığını tehdit eden en büyük unsur.