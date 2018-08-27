Chine Southern Türkiye'ye geri dönüyor

Çin`in en büyük hava yolu şirketi konumunda bulunan China Southern yeniden Türkiye`ye dönüyor.

Çin'in en büyük hava yolu şirketi konumunda bulunan China Southern yeniden Türkiye'ye dönüyor.



2016 yılında durdurduğu Türkiye seferlerine başlamaya hazırlanan China Southern'in ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak. Şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken haftalık sefer sayısının da 3 olacağı kaydedildi.



Airbus A330 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerin Pekin kalkış saati 00:10 olarak belirlenirken, İstanbul'dan kalkışın ise 07:35 olacağı öğrenildi.



Seferlere ilişkin detaylar daha sonra açıklanacak.